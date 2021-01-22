وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يرغمون عائلة على ترك منزلها في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل 66 وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية قصف إسرائيلي جديد يستهدف عدة مواقع في سوريا وكالة الرأي الفلسطينية حالة الطقس: جو صافٍ وارتفاع على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و275 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف سلوك غريب من خنفساء لتأمين طعام صغارها وكالة الرأي الفلسطينية رجل يختبئ في مطار أميركي ثلاثة أشهر "خوفا من كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل لمعلمي مراكز الرعاية الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث سبل التنسيق والتعاون مع إذاعة زمن وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الشمال تفتتح غرفة العمليات المركزية والمعمل الجنائي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

12 حالة وفاة و494 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

22 كانون ثاني / يناير 2021 12:49

thumbs_b_c_cdea657348eb2f35e2bc023be0009bd9
thumbs_b_c_cdea657348eb2f35e2bc023be0009bd9

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أرجاء فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائي، أنها سجلت 792 حالة تعافٍ من الفيروس في ذات الفترة، مبينة أنها أجرت 4228 فحصاً مخبرياً.

وأوضحت أنها سجّلت 8 حالات وفاة جاء على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 2، بيت لحم 1، الخليل 1، جنين 3، و4 في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (20)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (26)، رام الله والبيرة (45)، بيت لحم (19)، الخليل (22)، نابلس (23)، جنين (17)، قلقيلية (2)"، قطاع غزة (275).

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (29)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (2)، طولكرم (36)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (22)، الخليل (34)، نابلس (48)، جنين (41)، قلقيلية (26)"، قطاع غزة (495).

وأكدت الوزارة وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟