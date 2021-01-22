12 حالة وفاة و494 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أرجاء فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائي، أنها سجلت 792 حالة تعافٍ من الفيروس في ذات الفترة، مبينة أنها أجرت 4228 فحصاً مخبرياً.

وأوضحت أنها سجّلت 8 حالات وفاة جاء على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 2، بيت لحم 1، الخليل 1، جنين 3، و4 في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (20)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (26)، رام الله والبيرة (45)، بيت لحم (19)، الخليل (22)، نابلس (23)، جنين (17)، قلقيلية (2)"، قطاع غزة (275).

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (29)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (2)، طولكرم (36)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (22)، الخليل (34)، نابلس (48)، جنين (41)، قلقيلية (26)"، قطاع غزة (495).

وأكدت الوزارة وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.