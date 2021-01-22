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هنية" يمنح الترخيص لأول أكاديمية لكرة السلة في محافظات غزة

22 كانون ثاني / يناير 2021 01:29

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غزة-الرأي

 تسلمت أكاديمية نجوم كرة السلة ترخيصا رسميا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة كأول أكاديمية للعبة في محافظات غزة، وقام عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، بمنح الأكاديمية الترخيص صباح أمس الخميس في مقر المجلس بغزة، وتمنى هنية التوفيق للأكاديمية ومجلس إدارتها وتحقيق التطور للعبة، وحضر تسليم الترخيص ناجي عجور أحد أبرز نجوم كرة القدم ونادي غزة الرياضي، وسعيد سكيك عضو مجلس إدارة نادي غزة الرياضي السابق، وإبراهيم سكيك مدير الأكاديمية، ونجوم الاكاديمية، ومن المجلس الأعلى جابر عياش المستشار بالمجلس الأعلى، ومحمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات، وقام مدير الأكاديمية بتقديم شهادة شكر لعبد السلام هنية ولمدير عام وحدة الرياضة وموظفي دائرة الأندية والاتحادات.

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