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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

22 كانون ثاني / يناير 2021 04:37

ارشيف
ارشيف

الضفة الغربية - الرأي

أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في يده من مسافة قريبة، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي نظمت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا.

واقتحم جنود الاحتلال القرية واعتلوا أسطح منازل المواطنين قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا الرصاص المعدني من مسافة قريبة باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم في يده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

كما أمطر جنود الاحتلال البلدة بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال، عولجوا ميدانيا.

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