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الاحتلال: إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الحدود من لبنان

22 كانون ثاني / يناير 2021 04:44

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فلسطين المحتلة - الرأي

زعم جيش الاحتلال، اختراق طائرة مسيرة للحدود من جهة لبنان، عصر اليوم، مدّعيا أن قواته قامت بإسقاطها، بعد أن تم رصدها وتعقبها .

يأتي ذلك بعد ساعات على العدوان الإسرائيلي، الذي نفذه طيران الاحتلال، فجر اليوم، على محافظة حماة، وسط سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري بأن طيران الاحتلال "شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة"، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفا: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وتحدثت وسائل إعلام محلية سورية في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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