صحيفة: زيارة مرتقبة من نتنياهو للإمارات والبحرين

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري محادثات مع الإمارات والبحرين لتنسيق زيارة سيقوم بها إلى البلدين الشهر المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن الترتيبات تجري على أن تتم تلك الزيارة ما بين التاسع إلى الحادي عشر من فبراير/ شباط المقبل.

ونقلت عن مسؤول خليجي أن الزيارة ستتم بشرط ألا يكون هناك إغلاق صحي في إسرائيل، مشيرةً إلى أن الجداول الزمنية لا تازال خاضعة لموافقة رؤساء الدول ويمكن تغييرها.

فيما ذكر موقع واللا العبري، أن نتنياهو يخطط لهذه الزيارة لتستمر 3 أيام من التاسع إلى الحادي عشر من الشهر المقبل.