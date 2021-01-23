4 طرق للتنظيف الطبيعى للكلى فى المنزل والحفاظ على كفاءتها

الكلى عبارة عن عضوين صغيرين يقعان على جانبي العمود الفقري أسفل الضلوع، يلعبان دورًا مهمًا في التخلص من النفايات الزائدة وخلق الهرمونات، عادة ما يكون اتباع نظام غذائي جيد وتناول كمية كافية من الماء كافيين أمر هام للحفاظ على صحة كليتيك، ومع ذلك ، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة والأعشاب والمكملات الغذائية في دعم الكلى القوية، وفقا لما ذكره موقع healthline.

أربع طرق لتطهير كليتيك والحفاظ على قوتهما

الترطيب هو المفتاح: يتكون جسم الإنسان البالغ من 60 % تقريبًا من الماء يتطلب كل عضو ، من الدماغ إلى الكبد ، الماء ليعمل، كجهاز ترشيح للجسم ، تتطلب الكلى الماء لإفراز البول، البول هو منتج النفايات الأساسي الذي يسمح للجسم بالتخلص من المواد غير المرغوب فيها أو غير الضرورية.

عندما يكون تناول الماء منخفضًا ، يكون حجم البول منخفضًا قد يؤدي انخفاض كمية البول إلى ضعف الكلى ، مثل تكون حصوات الكلى، من الضروري شرب كمية كافية من الماء حتى تتمكن الكلى من التخلص من النفايات الزائدة بشكل صحيح. هذا مهم بشكل خاص أثناء تطهير الكلى، تبلغ الكمية اليومية الموصى بها من السوائل حوالي 3.7 لتر و 2.7 لتر يوميًا للرجال والنساء.

اختر الأطعمة التي تدعم صحة الكلى: يحتوي العنب والفول السوداني والتوت على مركب نباتي مفيد يسمى ريسفيراترول، في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، وجد الباحثون أن العلاج باستخدام ريسفيراترول كان قادرًا على تقليل التهاب الكلى في الفئران المصابة بمرض الكلى المتعدد الكيسات.

تناول عصائر الفاكهة: يحتوي كل من عصير الليمون والبرتقال والبطيخ على حامض الستريك أو السترات، يساعد السيترات في منع تكوين حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالكالسيوم في البول هذا يمنع نمو بلورات الكالسيوم ، مما قد يؤدي إلى حصوات الكلى بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساهم شرب كوب من العصير الطازج يوميًا في زيادة كمية السوائل اليومية الموصى بها.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم: يعتقد الكثير من الناس أن تجنب الكالسيوم يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى في الواقع ، العكس هو الصحيح، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول أكسالات البول إلى حصوات الكلى الكالسيوم ضروري للارتباط مع الأكسالات لتقليل امتصاص وإخراج هذه المادة.

يمكنك تلبية الكمية اليومية الموصى بها من 1.2 جرام من الكالسيوم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، مثل حليب الصويا أو اللوز، الحبوب المدعمة.