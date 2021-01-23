أسباب الصلع المختلفة وكيف تتعامل معها

الصلع من المشاكل الصحية التى يصاب بها الذكور غالبا وتسبب لهم القلق والتوتر وخصوصا إذا كان الصلع فى مرحلة الشباب، فالغالبية العظمى من الرجال الذين يعانون من الصلع يكون ذلك بسبب حالة وراثية تعرف باسم الصلع الذكوري، ووفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية ، فإن 95 بالمائة من تساقط الشعر لدى الرجال ناتج عن الصلع الوراثي.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإنه وفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية ما يقرب من 25 في المائة من الرجال الذين يعانون من الصلع الوراثي الذكري يبدأوا في فقدان شعرهم قبل سن 21، وبحلول سن 35 ، سيكون ما يقرب من 66 في المائة من الرجال قد عانوا من درجة معينة من تساقط الشعر،بحلول سن الخمسين ، سيكون لدى ما يقرب من 85 بالمائة من الرجال شعر أرق بشكل ملحوظ.

وهناك اسباب أخرى لتساقط الشعر وعلى الرغم من أن الصلع الذكوري هو السبب الرئيسي للصلع ، إلا أنه ليس الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

1:داء الثعلبة، تتسبب هذه الحالة في قيام نظام المناعة في الجسم بمهاجمة بصيلات الشعر الصحية عن طريق الخطأ ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر،و يتساقط الشعر عادةً في بقع صغيرة على رأسك ، ولكنه قد يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من جسمك على سبيل المثال ، قد تجد بقعة صلعاء في لحيتك أو في رموشك أو حاجبيك أيضًا قد ينمو الشعر أو لا ينمو.

2:تساقط الشعر الكربي، يمكن أن يحدث التساقط المفرط للشعر في بعض الأحيان بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من حدوث نوع من الصدمة للنظام أو حدث مرهق،و قد ينجم تساقط الشعر عن حادث أو عملية جراحية أو مرض أو فقدان وزن شديد أو نوع من الضغط النفسي. ينمو الشعر عادة في غضون شهرين إلى ستة أشهر.

3:نقص التغذية، تعد المستويات المثلى من الحديد والعناصر الغذائية الأخرى ضرورية لصحة عامة جيدة ، فضلاً عن نمو شعر صحي، و يعتبر البروتين وفيتامين د بالإضافة إلى كمية كافية من الفيتامينات الأخرى من نظامك الغذائي مهمين أيضًا للحفاظ على شعر صحى قد يؤدي نقص واحد أو أكثر من هذه العناصر الغذائية إلى فقدان المزيد من الشعر أكثر من المعتاد.

4:الأدوية التي قد تسبب تساقط الشعر،عادة ما يكون تساقط الشعر من بعض الأدوية مؤقتًا وبمجرد التوقف عن تناول الدواء ، من المرجح أن يستأنف نمو الشعر. تتضمن بعض الأدوية المعروفة المرتبطة بتساقط الشعر ما يلي"أدوية العلاج الكيميائي،أدوية حب الشباب ،الأدوية المضادة للفطريات،مضادات التخثر،مثبطات المناعة".