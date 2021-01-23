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بيع عملة ذهبية نادرة مقابل 9.36 ملايين دولار

23 كانون ثاني / يناير 2021 06:39

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قطعة عملة ذهبية نادرة صنعها حرفي كان مشهورا في نيويورك عام 1787 بيعت في مزاد بمدينة دالاس الواقعة في ولاية تكساس الأميركية مقابل 9.36 ملايين دولار.

عرضت دار المزادات هيريتدج العملة التي يطلق عليها "براشر دوبلون" المصنوعة على طراز نيويورك مساء الخميس ضمن مزاد للعملات الأميركية.

وقالت دار المزادات إن العرض هو الأعلى قيمة لعملة ذهبية في مزاد، وإن المشتري رغب في الإبقاء على هويته سرا.

وفي السياق، قال تود إمهوف، نائب الرئيس التنفيذي لهيريتدج، إن "براشر دوبلون بالنسبة لهواة جمع العملات وخبراء العملات، نوع من الكأس المقدسة ... القطعة الوحيدة الأكثر شهرة والأكثر طلبا".

وأضاف أنه من بين العملات السبع المعروفة الموجودة، كانت العملة التي بيعت الخميس "الأفضل جودة".

جاءت العملة من مجموعة مقتنيات رجل الأعمال الراحل دونالد جي بارتريك من نيويورك الذي اشتراها عام 1979 مقابل 725 ألف دولار.

وأوضح إمهوف أن صانع براشر دوبلون هو إفرايم براشر، وهو صائغ ذهب وفضة من نيويورك اشتهر بإنتاجه عالي الجودة.

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