الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

رام الله – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .