أكثر من 2 مليون وفاة بـ"كورونا" حول العالم

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون ونحو 117 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين اكثر من 98 مليونا و756 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 70 مليونا و952 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 652 ألف و952 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15,953 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,886 وفاة)، والمكسيك (1,803 وفيات)، وبريطانيا (1,401 وفاة)، والبرازيل (1,071 وفاة)، وألمانيا (869 وفاة)، وتقدمت بريطانيا على حساب البرازيل التي تراجعت من المستوى الثالث عالميا لتستقر عند المستوى الرابع.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (192,065 إصابة)، والبرازيل (55,319 إصابة)، واسبانيا (42,885 إصابة)، وبريطانيا (40,261 إصابة)، وفرنسا (23,292 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (424,177 وفاة)، والبرازيل (215,299 وفاة)، والهند (153,221 وفاة)، والمكسيك (146,614 وفاة)، وبريطانيا (95,981 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,390,042 إصابة)، والهند (10,640,544 إصابة)، والبرازيل (8,755,133 إصابة)، وروسيا (3,677,352 إصابة)، وبريطانيا (3,583,907 إصابات).