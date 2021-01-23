14 وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم السبت، تسجيل 14 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: جنين (2)، الخليل (2)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (1)، طوباس (1)، قطاع غزة (6)، ضواحي القدس (1).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (22)، سلفيت (9)، ضواحي القدس (17)، جنين (18)، نابلس (31)، رام الله والبيرة (55)، بيت لحم (11)، الخليل (13)، أريحا والأغوار (1)، قلقيلية (3)، طوباس (1)، قطاع غزة (268)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3069 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (38)، سلفيت (33)، جنين (50)، نابلس (107)، رام الله والبيرة (26)، بيت لحم (32)، الخليل (41)، أريحا والأغوار (5)، طوباس (9)، قطاع غزة (345).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.