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مستوطنون يقتلعون زيتون ويدمرون منشآت زراعية في سلفيت

23 كانون ثاني / يناير 2021 03:29

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الأهالي
المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الأهالي

فلسطين المحتلة - الرأي

أقدم مستوطنون اليوم السبت، على اقتلاع 120 شجرة زيتون وتدمير وتخريب معدات ومنشآت زراعية في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت 120 شجرة زيتون تعود ملكيتها للشقيقين جمال وعبد توفيق علي الأحمد.

وذكرت تلك المصادر أن المستوطنين دمروا أجزاء كبيرة من السياج في أرض "حريقة العوينة" مساحتها 16 دونمًا، بمنطقة ظهر صبح شمال كفر الديك.

وأشارت إلى أن الاعتداءات طالت غرفة زراعية تعود للمواطن محمد أيوب علي الأحمد.

وقالت إن المستوطنين دمروا باب الغرفة وكسروا نوافذها وخربوا مقتنياتها وسرقوا أجزاء منها، وذلك في أرض يطلق عليها اسم "السموكة" ومساحتها 8 دونمات تقع مقابل منطقة ظهر صبح المحاذية لمستوطنة "بروخين" شمال كفر الديك.

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