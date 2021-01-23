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إصابات بفعل مواجهات مع الاحتلال شرقي قلقيلية

23 كانون ثاني / يناير 2021 06:27

مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب شابان فلسطينيان مساء السبت، بقنبلتي غاز في الأطراف إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم واعتدائها على المشاركين في المسيرة السلمية؛ ما أدى إلى إصابة شابين بقنبلتي غاز في أطرافهما، ونقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتزامنت الإصابات مع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاه المواطنين والمشاركين في المسيرة.

وشهدت قرية كفر قدوم مؤخرًا موجة تصعيد عنيفة من قوات الاحتلال تمثلت باقتحامات ليلية متكررة ونصب كمائن في منازل مهجورة بهدف قمع المسيرة.

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