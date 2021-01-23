وفاة و33 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة، و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 360، وعدد الإصابات إلى 9306.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية داخل الولايات المتحدة الأميركية، للمواطن "نيقولا بجالية".

وذكرت أن حصيلة الوفيات بلغت 115 في أمريكا، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من "ميتشيغن، وفلوريدا، ونيوجيرسي، ودالاس"، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 6312 إصابة.