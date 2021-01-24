الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

رام الله - الرأي:

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا الى صافٍ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تشكل الصقيع في ساعات صباح اليوم الأحد.