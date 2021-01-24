استشهاد عامل بعد مهاجمة الاحتلال للعمال جنوب طولكرم

طولكرم - الرأي

استشهد عامل فلسطيني، صباح اليوم الأحد، بعد مهاجمة جنود الاحتلال الإسرائيلي لعدد من العمال عند "فتحة فرعون" جنوب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى عملهم داخل الخط الأخضر، ما أدى لاستشهاد أحدهم.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو فؤاد سبتي جودة (50 عامًا)، من سكان حي عراق التايه بنابلس.

وتلاحق قوات الاحتلال بشكل شبه يومي العمال الفلسطينيين الذين يحاولون اختراق الجدار الأمني من فتحة فرعون قرب طولكرم.