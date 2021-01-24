هآرتس: "إسرائيل" تسمح بنشر القبة الحديدية في دول الخليج

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" سمحت للولايات المتحدة الأميركية بتركيب نظام بطارية القبة الحديدية التي اشتراها الجيش الأميركي مؤخرًا، في منطقة الخليج العربي.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة، إن الولايات المتحدة ستضع أيضًت بطاريات القبة الحديدية في قواعد عسكرية مختلفة في أوروبا والشرق الأقصى، وسيتم تشغيلها فقط من قبل القوات الأميركية.

وقبل حوالي 3 أسابيع سلمت "إسرائيل" الجيش الأميركي دفعة ثانية من بطاريات القبة الحديدية، كجزء من اتفاقية شراء تم توقيعها في أغسطس/ آب 2019.

وقال بيني غانتس وزير الجيش، إنه واثق من أن منظومة القبة الحديدية ستساعد الجيش الأميركي في الدفاع عن قواته ضد التهديدات الباليستية والمحمولة جوًا والتي تتطور في الأماكن التي تنتشر فيها القوات العسكرية الأميركية في مهام مختلفة.

وستعمل شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافائيل" خلال الأشهر المقبلة، لتجهيز خط انتاج لبطاريات القبة الحديدية خارج إسرائيل، لصالح الجيش الأميركي وجيوش أوروبية أخرى، إلى جانب أنظمة أخرى كانت إسرائيل تمتنع سابقًا عن بيعها لأسباب أمنية وسياسية.

وتشير تقرير - بحسب هآرتس - إلى أن السعودية وقعت صفقة لشراء بطارية القبة الحديدية من "إسرائيل" بوساطة أميركية، مشيرةً الصحيفة العبرية إلى أن وزارة جيش الاحتلال لم ترفض طلب السعوديين.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إنه هناك ارتفاعًا كبيرًا من قبل السعودية ودول أخرى لشراء القبة الحديدية لحماية مصالحها النفطية.

وبينت المصادر، أن هذه الخطوة لم تكن مدرجة في اتفاقيات التطبيع.