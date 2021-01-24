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علامات تدل على أن طفلك عنده مشاكل فى الرؤية.. اعرف التفاصيل

24 كانون ثاني / يناير 2021 09:31

علامات بتقولك طفلك عنده مشاكل فى الرؤية.. اعرف التفاصيل
علامات بتقولك طفلك عنده مشاكل فى الرؤية.. اعرف التفاصيل

فى الغالب لا يستطيع الأطفال التعبير عن ألمهم وأوجاعهم أو المشاكل الصحية التى يشعرون بها، ويعتبر ضعف البصر من المشاكل الشائعة بين الأطفال ولكن لا يستطيع الاطفال التعبير عنها، لذلك يقدم موقع kidshealth بعض العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على ضعف البصر عنده وهى:

تشمل العلامات التي تشير إلى أن الطفل قد يعاني من مشاكل في الرؤية ما يلي:
 


1:فرك العين المستمر.

2:حساسية شديدة للضوء.

3:ضعف التركيز.

4:تتبع بصري ضعيف (تتبع كائن).

5:محاذاة أو حركة غير طبيعية للعين (بعد 6 أشهر من العمر).

6:احمرار العين المزمن.

7:تمزق مزمن في العين.

8:تلميذ أبيض بدلاً من الأسود.

في الأطفال في سن المدرسة، تشمل العلامات الأخرى التي يجب مراقبتها ما يلي:
 
1:عدم القدرة على رؤية الأشياء عن بعد.

2:تواجه مشكلة في قراءة السبورة.

3:أحول العينين.

4:صعوبة في القراءة.

5:الجلوس بالقرب من التلفزيون.

 

راقب طفلك بحثًا عن علامات ضعف الرؤية أو العينين المتقاطعتين. إذا لاحظت أي مشاكل في العين، فقم بفحص طفلك على الفور حتى لا تصبح المشكلة دائمة إذا تم اكتشافها مبكرًا، فيمكن في كثير من الأحيان تصحيح حالات العين.

ضع هذه النصائح في الاعتبار للأطفال الذين يرتدون نظارات:
 
1:دع الأطفال يختارون إطاراتهم الخاصة.

2:الإطارات البلاستيكية هي الأفضل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

3:إذا كان الأطفال الأكبر سنًا يرتدون إطارات معدنية، فتأكد من أن لديهم مفصلات زنبركية، والتي تكون أكثر متانة.

4:سيساعد الشريط المطاطي المرفق بالنظارات على إبقائها في مكانها للأطفال الصغار النشطين.

5:قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل شديدة في العين إلى عدسات خاصة تسمى العدسات ذات المؤشر العالي، وهي أرق وأخف وزناً من العدسات البلاستيكية.

6:عدسات البولي كربونات هي الأفضل لجميع الأطفال، خاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة، البولي كربونات هو لدن حراري صلب ومقاوم للكسر والشفاف يستخدم لصنع عدسات رقيقة وخفيفة. ومع ذلك، على الرغم من أنها شديدة المقاومة للصدمات، إلا أن هذه العدسات تخدش بسهولة أكبر من العدسات البلاستيكية.

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