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ضهير: الطب الوقائي سحب (202.757) عينة خلال 2020

24 كانون ثاني / يناير 2021 10:02

غزة-الرأي

قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة د. مجدي ضهير إن عمل الطب الوقائي يتمثل في المتابعة والرصد الأولي للمصابين والمخالطين، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت عدة لجان تعمل على مدار الساعة والوقت لحصر الفيروس ومنع انتشاره، من خلال وضع سياسات وبرتوكولات للتعامل ومتابعة تطورات (كوفيد 19) وهو ما كان له أثره بتخفيض أعداد المصابين.

وأفاد ضهير بأن دائرة الطب الوقائي اتخذت إجراءات متعددة في مواجهة الفيروس منها العزل الصحي للمسافرين في مراكز الحجر والعزل المنزلي للمصابين والمخالطين، ومتابعة مراكز العزل الصحي حسب البرتوكولات المتاحة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للعينات التي تم سحبها بلغ (202.757) عينة خلال العام الماضي 2020.
ولفت أن الوزارة عملت بالتنسيق مع عدة مؤسسات أهلية ودولية لمواجهة تطورات الحالة الوبائية، وشكلت الوزارة فريق التقصي الوبائي، وتشكيل لجنة العزل المنزلي وفريق وحدة السلامة ومكافحة العدوى لمتابعة حماية الطواقم الصحية.

وأشار إلى أن دائرة الطب الوقائي ترأست اللجنة الاستشارية المكلفة بملف "كوفيد19 " والتي تضم ممثلين عن مؤسسات دولية وخبراء علم الوبائيات، مؤكدا أهمية الدور المتكامل الذي تقوم به دائرة الطب الوقائي بالعمل على مدار الأسبوع من خلال فريق الاستجابة لمتابعة جمع العينات، والذين يواصلون الليل بالنهار في إجراء مسوحات وسحب عينات، والانتشار بالميدان، والعمل عن كثب، وتعريض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس.
 

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