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تعافي 315 حالة

وفاة واحدة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

24 كانون ثاني / يناير 2021 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2137 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 315 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 49644 إصابة بينها 5170 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43966 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 508 حالات.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 139 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 68.

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