"مندلبيت" يغلق ملف التحقيق بتعذيب الأسير سامر عربيد

القدس المحتلة - الرأي

قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأحد، إغلاق ملف التحقيق ضد محققي الشاباك المشتبهين بممارسة التعذيب الشديد ضد الأسير الفلسطيني سامر العربيد المتهم بقيادة خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنفيذ عملية عين بوبين التي قُتلت فيها فتاة إسرائيلية، في آب/أغسطس عام 2019.

واعتقل العربيد في 25 أيلول/سبتمبر عام 2019. ودلّت تقارير طبية، كشفت عنها صحيفة "هآرتس" في حينه، أن وضعه الصحي سليم، لكن غداة اعتقاله تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وكسور في أضلعه وكدمات تؤكد تعرضه لعنف شديد، ويشتبه بإصابته بنوبة قلبية، وبوجود خطر على حياته، كذلك أصيب العربيد بفشل كلوي وتم وصله بجهاز تنفس اصطناعي.

وقالت القناة "13" العبرية إنه وفي إطار التحقيق جرى استدعاء ضباط من الشاباك المتهمين باستخدام القوة بشكل غير قانوني وأخذت منهم إفادات وضبطت مستندات وتقارير من معهد الطب العدلي.

وذكرت أنه وبعد دراسة البينات قرر "مندلبيت" أرشفة الملف وإغلاقه مبررًا ذلك عقب عدم وجود ما يكفي من الأدلة لإثبات ارتكاب المحققين مخالفة.

ونقلت القناة عن جهاز الشاباك قوله إنه تعاون مع التحقيق بهذا الخصوص ويبارك قرار المستشار القضائي بإغلاق الملف.

ولفت إلى أن المعلومات التي أخذت من الأسير عربيد أوصلت المحققين إلى "الكثير من الأسلحة وإحباط عمليات أخرى كانت تخطط لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وبارك رئيس الشاباك "نداف أرغمان" قرار إغلاق الملف، قائلًا: "إنه يدعم محققي الشاباك الذي قاموا بأداء مهمتهم بمهنية وفي إطار القانون وأنهم أنقذوا بذلك حياة الكثير من الإسرائيليين"، وفق زعمه.