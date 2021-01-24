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تعافي 425 حالة

10 وفيات و344 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

24 كانون ثاني / يناير 2021 12:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 10 حالات وفاة و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا و425 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة بالضفة الغربية "نابلس 3، ضواحي القدس 1، جنين 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 1"، مدينة القدس 3.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (23)، طوباس (20)، طولكرم (16)، نابلس (40)، أريحا (8)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (49)، بيت لحم (12)، ضواحي القدس (2)، جنين (14)، قلقيلية (1)"، مدينة القدس (125).

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (24)، طوباس (6)، طولكرم (30)، نابلس (29)، أريحا (5)، الخليل (36)، رام الله والبيرة (35)، بيت لحم (0)، ضواحي القدس (90)، جنين (16)، قلقيلية (27)"، مدينة القدس (127).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس  الاصطناعي.

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