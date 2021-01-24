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لصفوف السابع حتى الحادي عشر

عوض يشيد باستعدادات التعليم لاستئناف الدراسة

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:02

غزة- الرأي:

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي محمد عوض بالاستعدادات والإجراءات التي تنفذها وزارة التعليم لاستئناف الدراسة للصفوف من السابع حتى الحادي عشر، والجهود المبذولة لتوفير البيئة الآمنة التي تقي طلبتنا من مخاطر فايروس كورونا، مثمناً التعاون المميز بين الوزارة والمديريات ومجالس أولياء الأمور والمدارس في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للاطلاع على تجهيزات استئناف الدراسة في عدة مدارس بمديرية الوسطى، بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت، ومدير عام الإشراف التربوي محمود مطر، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي، ومدير تعليم الوسطى هشام الحاج، ووفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور.

وأوضح عوض أن وزارة التعليم صنعت نموذجاً مميزاً ضمن مكونات العمل الحكومي والوزارات الذين بذلوا الجهود لدعم خطط وقاية شعبنا ودعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد عوض على أهمية استمرار نشر ثقافة الالتزام والوقاية الصحية والوعي في داخل المدارس ونقلها إلى المجتمع والأسرة بواسطة الطلبة والطواقم التعليمية لمكافحة كوفيد 19.

بدوره ثمن ثابت جولة عوض للمدارس ودعمه وإسناده المستمر ومتابعته للجهود التربوية، كما ثمن وكيل الوزارة دور مجالس أولياء الأمور والطواقم التدريسية والطلبة في انتظام العملية التدريسية بالصورة المثلى.

وأوضح أن الوزارة أنهت الاستعدادات لاستئناف التدريس للصفوف من السابع حتى الحادي عشر من خلال تهيئة وتعقيم وتنظيف المدارس وفق البروتوكول الصحي وتجهيز المواد الأكاديمية وطرق التدريس المناسبة.

وشدد على أن التعليم الوجاهي هو الأساس، والتعليم الإلكتروني داعم مساند، لذلك نحن نتوجه بقوة للتعليم الوجاهي ونستثمره خير استثمار مع اتباع معايير السلامة التامة لطلبتنا.

وفي نفس السياق طمأن رئيس مجلس أولياء الأمور بمديرية الوسطى عاطف وادي أولياء الأمور والأهالي أن مدارسنا آمنة لاستقبال الطلبة وتوفير التعليم المميز لهم.

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