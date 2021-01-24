تعليم الشمال يناقش عن بعد إجراءات تعزيز الصفوف الافتراضية

13:42زراعة خانيونس تستقبل وفداً من نادي الشروق والأمل

13:55تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الإدارة العامة للأنشطة التربوية

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