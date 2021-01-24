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خلال لقائه بمشرفي التعليم

تعليم الشمال يناقش عن بعد إجراءات تعزيز الصفوف الافتراضية

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:29

تعليم الشمال يناقش عن بعد إجراءات تعزيز الصفوف الافتراضية
تعليم الشمال يناقش عن بعد إجراءات تعزيز الصفوف الافتراضية

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف رياض حرز الله، مع مشرفي التعليم عن بعد في المديرية، سلسلة من الإجراءات والخطوات العملية التي تساهم في تعزيز دور الصفوف الافتراضية في العملية التعليمية.   جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ضم أ. حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، بحضور جميع مشرفي التعليم عن بعد من مشرفين تربويين ورؤساء أقسام.   ورحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مشيداً بدورهم في خدمة العملية التعليمية لا سيما في هذه المرحلة الحرجة والحساسة بسبب جائحة "كورونا" وتداعياتها على الواقع التعليمي.   وأكد أ. حرز الله على أهمية تكثيف متابعة الصفوف الافتراضية، لضمان مشاركة وتفاعل جميع المعلمين وطلابهم مع تلك الصفوف التي شكلت بديلاً مهماً عن التعليم الوجاهي خلال الفترة الماضية، حيث تمكن الطلبة من متابعة دروسهم والتفاعل مع معلميهم من خلالها للتغلب على أزمة الانقطاع عن المدارس.   وناقش أ. حرز الله مع الحضور، مجموعة من السبل والإجراءات التي من شأنها زيادة فاعلية الصفوف الافتراضية خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على عدة خطوات عملية سيتم الشروع بها قريباً جداً في الميدان.
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