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لتفعيل الصفوف الافتراضية

مدارس تعليم الوسطى توظف الألعاب الالكترونية في شرح المنهج

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:35

مدارس تعليم الوسطى توظف الألعاب الالكترونية في شرح المنهج
مدارس تعليم الوسطى توظف الألعاب الالكترونية في شرح المنهج

غزة- الرأي

 وظفت مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى مجموعة من الألعاب الإلكترونية من خلال منصة  word wallلتيسير وتبسيط شرح موضوعات مبحث التاريخ من تنفيذ المعلمة مها سمور،  لتفعيل الصفوف الافتراضية ولربط التعليم الالكتروني بالتعليم الوجاهي في ظل جائحة كورونا،

 مديرة المدرسة سميرة المسارعي تحدثت عن دور التعليم الالكتروني والصفوف الافتراضية في ربط الطلبة بالمنهج خاصة في ظل الدوام الجزئي، وأضافت بأن التعليم الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية هو عنصر مساعد وفعال في العملية التعليمية بجانب التعليم الوجاهي، خاصة في مادة التاريخ التي تزدحم بالأحداث التاريخية والمناسبات التي يصعب على الطالبات فهمها، وأشادت المسارعي بالمعلمة مها سمور والجهود الكبيرة التي تقوم بها.

 المعلمة سمور قالت أن الهدف من توظيف الألعاب الإلكترونية عبر word wall هو ربط التعليم الالكتروني بالتعليم الوجاهي والتعليم الممتع خاصة في مبحث التاريخ الزاخر بالأحداث والمناسبات والتواريخ والمعاهدات وهدف الألعاب الالكترونية هو إخراج هذه الأحداث بصورة ممتعة وجذابة وابعادها عن الروتين.

 وأضافت سمور بأن الألعاب الإلكترونية التربوية شملت open the box للحادي عشر لدرس الاستعمار الاستيطاني الأوروبي بأمريكا، والاستعمار الاستيطاني الأوروبي في اوروبا، وللثاني عشر الحروب دوافعها وأشكالها، وغيرها من الدروس التي حازت على تفاعل ومشاركة الطالبات.

2 (3) مدارس تعليم الوسطى توظف الألعاب الالكترونية في شرح المنهج
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