"نقابات العمال" تدين جريمة قتل الاحتلال للعامل "جودة

غزة- الرأي

دان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي جريمة استهداف جنود الاحتلال لعدد من العمال بالغاز المسيل للدموع بالقرب من فتحة "فرعون" قرب طولركم، الأمر الذي أدى لاستشهاد العامل فؤاد جودة (48 عاما).

ونعى العمصي في بيان صحفي اليوم الأحد، العامل "جودة" و"الذي دفع حياته في سبيل البحث عن لقمة العيش، المغمسة بمرارة واقع يعيشه العمال الفلسطينيون". وفق ما ورد بالبيان

وأضاف: أن" العامل جودة متزوج ولديه ولدان ويعمل في مجال نقل الآثاث داخل الخط الأخضر وقد حاول العبور عبر فتحة فرعون إلا أن تعرضه لاستهداف مباشر"، معتبرا ذلك "جريمة مركبة".

وأوضح العمصي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم بحق العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية تخالف "القانون الدولي والإنساني".

ولفت إلى أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم وزيادة أوضاعهم الصعبة.

وبين العمصي أن الاحتلال يستخدم القوة والبطش لمنع العمال من الدخول إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48، "، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل إلى البحث عن خيارات عمل "مرة" بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن العمال يتحاملون على سوء المعاملة، وغياب الحقوق المالية ومتأخرات نهاية الخدمة، وإهمال الصحة والسلامة المهنية بالعمل لأجل "قوت أطفالهم".

وشدد على أن استمرار الانتهاكات بحق عشرات العمال يستدعي رفع ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال إلى محكمة الجنائية الدولية.