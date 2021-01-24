وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش القضائي يناقش مع الشرطة القضائية تفعيل أوامر الحبس وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبدأ تكريم المراكز الشبابية الفاعلة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تستقبل وفداً من نادي الشروق والأمل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مزارع تربية الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تعليم الوسطى توظف الألعاب الالكترونية في شرح المنهج وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش عن بعد إجراءات تعزيز الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية الاتفاق على خطة عمل لمتابعة المنتجات الغذائية في النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بخان يونس تنفذ درساً توضيحياً بعنوان "المعمل الافتراضي" وكالة الرأي الفلسطينية "الشفاء الطبي "يطلع الصحة العالمية على سير العمل بمراكز الفرز التنفسي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بمشرفي المرحلة لمناقشة القضايا التعليمية
أخبار » أخبار الأسرى

إصابة أسير بالكورونا في قسم (14) بسجن عوفر

24 كانون ثاني / يناير 2021 03:39

الداخل المحتل-الرأي:

أصيب أسير بفيروس "كورونا" في قسم (14) أو ما يُسمى بـ "معبار" سجن "عوفر"، المخصص للأسرى المعتقلين حديثا.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، "إن استمرار تسجيل مزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى، يُفسر حالة المماطلة والاستهتار التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدم توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام سجون الأسرى، عدا عن استمرار عمليات الاعتقال اليومية المستمرة".

وتابع "إن جزءا كبيرا من الأسرى تلقوا اللقاح في سجون عدة، بعد ضغوط من مؤسسات حقوقية على إدارة سجون الاحتلال، وتصاعدت على وجه الخصوص بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها "وزير أمن الاحتلال"، وحرض خلالها على حرمان الأسرى من اللقاح".

وأكد نادي الأسير أن ظروفا قاسية ومأساوية يعيشها الأسرى المصابون في أقسام العزل، خاصة في قسم (8) في ريمون، الذي خصصته إدارة السجون لعزل المصابين.

وأوضح أن جزءا من الأسرى في السجن المذكور، رفضوا أخذ عينات منهم، حتى لا يتم نقلهم إلى ذلك القسم، الذي تحول لأداة تنكيل ممنهجة بحقهم، عنوانها الأساسي العزل المضاعف، واحتجازهم فيه دون أدنى شروط الرعاية الصحية، ودون معرفة تفاصيل دقيقة عن وضعهم الصحي.

ويُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال تجاوزت الـ300، أعلاها سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يليه من حيث العدد سجني "النقب، وريمون".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟