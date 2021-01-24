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الصحة العالمية تطلع على سير العمل بمجمع الشفاء الطبي

24 كانون ثاني / يناير 2021 04:46

مجمع الشفاء الطبي يطلع وفد منظمة الصحة العالمية على سير العمل بمراكز الفرز التنفسي
مجمع الشفاء الطبي يطلع وفد منظمة الصحة العالمية على سير العمل بمراكز الفرز التنفسي

غزة- الرأي:

أطلع مجمع الشفاء الطبي وفد منظمة الصحة العالمية ممثلا بمدير مكتبها بغزة، "عبد الناصر صبح"، على عمل مراكز الفرز التنفسي وآلية تقديم الخدمة الصحية بمجمع الشفاء الطبي.

وأشار مدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة وإدارة المجمع بوضع سياسات وبروتوكولات لتقديم أفضل ورعاية صحية للمرضى في ظل وجود فايروس كوفيد “19”، كما وأشاد أبو سلمية بالقدرات العلمية والعملية التي تتمتع بها الكوادر الطبية بالمجمع.

هذا وأثنى د.صبح على الجهود المتواصلة التي تقدمها الطواقم للمرضي في ظل جائحة كوفيد “19”، مؤكدا حرص المنظمة على دعم المراكز بكافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة من أجل الحفاظ على حياة المرضى وتجنب نقل العدوى.

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