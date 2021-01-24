أوضاع صعبة تُفرض على الأسرى المصابين بالكورونا

غزة- الرأي:

أكد مكتب إعلام الأسرى أن أوضاع الأسرى المصابين بفايروس كورونا في قسم 8 بسجن رامون صعبة للغاية ولا يتلقون العلاجات الطبية المناسبة.

ونقل المكتب عن الحركة الأسيرة قولها إنها تحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسرى في قسم 8 وكافة السجون.

وأفاد المكتب بأنه تم نقل الأسير القائد معمر الشحروري إلى قسم 8 بعد إصابته بفايروس كورونا، موضحا أن إدارة سجون الاحتلال تفرض أجواء نفسية صعبة على الأسرى المصابين بكورونا وخاصة أسرى قسم 8.

وناشد المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لضمان وصول العلاجات اللازمة للأسرى المصابين بفايروس كورونا، وعدم الاكتفاء بعزلهم.

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال تمتنع عن توفير الفيتامينات والمدعمات الطبية اللازمة للأسرى المصابين بكورونا في قسم 8 بسجن ريمون.