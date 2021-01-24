حماس تستنكر جريمة اغتيال مسؤول الحركة الإسلامية بيافا

غزة- الرأي:

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة جريمة الاغتيال البشعة التي طالت مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة يافا المغدور محمد أبو نجم في وضح النهار.

وحمّلت الحركة في بيان صحفي مساء الأحد الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم طالت العديد من أبناء الارض المحتلة عام ٤٨ بدم بارد.

ودعت الحركة أمام هذا الواقع الأليم أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة 48 إلى التصدي لمؤامرات العدو ومثيري الفتن ومرتكبي الجرائم داخل مجتمعنا الفلسطيني الصامد.

وحذرت من المخطط الخبيث الذي يقوم به المحتل لتصفية الأرض المحتلة من القيادات والكوادر الفلسطينية، خاصة العاملة من أجل القدس والأقصى، وتتصدى لمحاولات الأسرلة وسرقة الأرض والمقدسات.