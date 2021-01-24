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غانتس يشكل فريقا لإغلاق إذاعة الجيش

24 كانون ثاني / يناير 2021 08:29

غانتس يشكل فريقا لإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي
غانتس يشكل فريقا لإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

الداخل المحتل-الرأي:

دعا رئيس منظمة العاملين في جيش الاحتلال "موشيه فريدمان" وزير الجيش "بني غانتس" إلى التراجع عن قراره بتشكيل فريق وزاري لإغلاق إذاعة الجيش وإنهاء عملها من مؤسسة الجيش.
 
وبحسب فريدمان وفق القناة 7 العبرية: "في هذه الأيام بالتحديد من النضال من أجل الديمقراطية وحرية التعبير سيكون من الخطأ الفادح الإضرار بهيئة إعلامية هي جزء من تركيبة المجتمع الإسرائيلي".
 
وقال في رسالة لغانتس: "لا تضر بمحطة هي جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع والثقافة في إسرائيل، وينبغي السماح لمنظمة العاملين في الجيش بإبداء موقفها في المناقشات حول مصير الإذاعة".

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