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إصابة شابين برصاص الاحتلال شمال رام الله المحتلة

24 كانون ثاني / يناير 2021 09:07

مواجهات ليلية
مواجهات ليلية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، خلال مواجهات اندلعت في القرية، بعد اقتحامها بحجة تعرض مستوطنة للرشق بالحجارة على الشارع الاستيطاني المجاور.

وذكرت مصادر محلية أن شابين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرصاص الحي في قدمه نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب الآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال فرضوا حصارا على القرية ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطر عشرات المواطنين للدخول إلى القرية سيرا من بين الحقول.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال نكلوا بـ 25 مواطنا عند مدخل القرية، واحتجزوهم لمدة تزيد عن ساعتين، قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بدخولها.

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