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4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة

25 كانون ثاني / يناير 2021 08:01

4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة
4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة

تواجه الأم العديد من المشكلات بعد ولادة طفلها مثل زيادة الوزن والتغيرات التى تحدث بالهرمونات لديها وغيرها، حيث تعتبر الدهون الزائدة بعد الولادة مشكلة شائعة خاصة فى منطقة البطن، وهناك طرق بسيطة يمكن أن تساعد فى تخفيض الوزن ودهون البطن بعد الولادة، وفقًا لموقع"onlymyhealth".

وفيما يلى.. 4 نصائح مفيدة لتقليل الوزن ودهون البطن بعد الولادة:

1- اتباع نظام غذائي صحى

 لابد من اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على كمية كبيرة من الألياف قدر الإمكان، ويمكن التحدث إلى اخصائى التغذية للحصول على خطة نظام غذائى تناسبك، خاصة أن النظام الغذائى الصحى المتوازن هو الخطوة الأولى نحو تقليل دهون البطن والتخلص من زيادة الوزن بعد الولادة.

2- التدليك

يعد التدليك طريقة جيدة جدًا لتقليل الدهون الزائدة فى منطقة البطن بعد الولادة، يجب عليكِ تدليك معدتك كل يوم فى اتجاه عقارب الساعة وهذا يساعد بالتأكيد فى تقليل الدهون بهذه المنطقة.

3- اليوجا

يعد التعود على ممارسة اليوجا يوميًا طريقة جيدة بعد الولادة للراحة العقلية والتخلص من الإجهاد، كما تساعد فى فقدان الوزن والدهون الزائدة بشكل فعال خاصة فى منطقة البطن والتى قد تسبب ازعاجك بعد الولادة.

4- الشاى الأخضر

من المعروف أن الشاى الأخضر يستهلكه الكثير من الناس لفقدان الوزن لأنه غنى بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحميك من العديد من المشاكل الأخرى أيضًا، ويمكنك تناول الشاى الأخضر الساخن مرتين على الأقل فى اليوم بعد الولادة لأن لديه قدرة كبيرة على حرق الدهون الزائدة فى الجسم.

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