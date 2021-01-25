وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يخرج من الكبوة .. وكلوب إلى المجهول وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يطمع في هدف ريال مدريد وعمالقة أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بيع لوحة بـ 1،5 مليون يورو لـ "بيار سولاج" وكالة الرأي الفلسطينية علماء يحددون موعد "التحام القارات" وكالة الرأي الفلسطينية وصول فيروس كورونا إلى الدماغ يسبب مشكلات صحية خطيرة بعد التعافي وكالة الرأي الفلسطينية 4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية علاج السعال عند الأطفال المصابين بمرض الدفتيريا أو الخناق
أخبار » عجائب وطرائف

صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة

25 كانون ثاني / يناير 2021 08:15

صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة
صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة

قصة نجاح كبيرة للشاب أحمد نبوي والمقيم بقرية مليح التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر.

موهبة كبيرة استخدم كل موهبته في الخطوط العربية، حيث استطاع تنفيذ لوحة لآية الكرسي 27 يوما و243 ساعة عمل حيث نفذها يدويًا بالكامل، صممها بخط اليد، حازت على إعجاب الآلاف، وتناقلتها صفحات السوشيال ميديا.

ويقول الطالب أحمد نبوي والمقيم بقرية مليح التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، "أنا كنت من المتفوقين منذ بداية دراستي حتى حصلت على مجموع كبير في الشهادة الاعدادية، وقررت الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي الكائنة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وعقب التخرج من المدرسة حصلت على مجموع كبير وقررت الالتحاق بالمعهد الفني الصناعي بمدينة قويسنا جامعة المنوفية، مع الالتحاق بالوظيفة حتى أستطيع المصاريف على المعهد لأن منذ الصغر كل أملي أن أساعد نفسي بنفسي ،وعقب الانتهاء من المعهد حصلت على مجموع كبير وإلتحقت بكلية الهندسة الإلكترونية بشبين الكوم جامعة المنوفية".

واضاف نبوي: "أنني منذ الصغر أعشق الرسم وكان يساعدني على ذلك أسرتي منذ الصغر ،ولكني بدأت في تقليد الخطوط العربية منذ بداية جائحة كرورنا، والحمد لله إستطعت تنفيذ اللوحة التى أخذت مني 243 ساعة عمل حيث أنني كنت بتنفيذها يدويًا بالكامل".

ويؤكد الطالب أحمد نبوي "أن يومي يبدأ أستيقظ من النوم مبكرا وأذهب إلى كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم، وعقب عودتي أذهب إلى عمل سواء كان وردية من الثالثة مساء وحتى الحادية عشر ،أو وردية من الساعة الحادية عشر حتى الساعة السابعة صباحا .

ويضيف أحمد "أنا خلال فترة جائحة كورونا قمت بعمل أكثر من برواز وتم بيعهم للمواطنين" .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟