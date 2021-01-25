ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح غربية الى شمالية غربية الى خيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو الجو باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وعاصفا وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا .