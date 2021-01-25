الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال مداهمات بالضفة ويستدعي آخرين

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين خلال مداهمات لعدة مدن الضفة الغربية المحتلة، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد نوح هريش من بلدة بيتونيا، ومحمد أبو عادي، ومحمد نبيل عبده، ومحمد ناجي من بلدة كفر نعمة غربا، وثائر وشحة من بيرزيت، والطالب الجامعي عمر جميل الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها في محافظة رام الله والبيرة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مهند (25 عاما)، ورامي فهمي قوار( 19 عاما)، بعد دهم منزل ذويهما، وتفتيشه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي ذات السياق، سلّمت قوات الاحتلال، ستة مواطنين من مدينة الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة، واقتحمت عدة أحياء فيها، وسلّمت كلا من: احمد ياسر الشرباتي، وانس صدقي الجعبة، ومحمد رضوان الهشلمون، وطالب الدويك، ويوسف سلهب التميمي، وطارق الدويك، بلاغات لمراجعة مخابراتها، عقب تفتيش منازلهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، والظاهرية ويطا والسموع، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.