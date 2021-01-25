أبو ظبي - وكالات

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الإمارات صادقت على افتتاح السفارة "الإسرائيلية" في أبو ظبي، وذلك في إطار اتفاقية السلام وتطبيع العلاقات بين البلدين.



وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أنه تم رسميا افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي بالأمس، ووصول إيتان نائيه، ليقوم بأعمال السفير إسرائيلي في الإمارات.



وقالت القناة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي اشكنازي، رحب بهذه الخطوة، وشكر ولي عهد أبوظبي، ونظيره الإماراتي، على الموافقة على افتتاح السفارة الإسرائيلية.



ولفتت القناة العبرية، الى أن مقر القنصلية الإسرائيلية في دبي، سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن حكومة الامارات أعلنت عن نيتها فتح سفارة لها في تل ابيب قريبا.