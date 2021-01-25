وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يخرج من الكبوة .. وكلوب إلى المجهول وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يطمع في هدف ريال مدريد وعمالقة أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بيع لوحة بـ 1،5 مليون يورو لـ "بيار سولاج" وكالة الرأي الفلسطينية علماء يحددون موعد "التحام القارات" وكالة الرأي الفلسطينية وصول فيروس كورونا إلى الدماغ يسبب مشكلات صحية خطيرة بعد التعافي وكالة الرأي الفلسطينية 4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية علاج السعال عند الأطفال المصابين بمرض الدفتيريا أو الخناق
أخبار » عربي ودولي

رسميا: افتتاح السفارة "الإسرائيلية" في أبو ظبي

25 كانون ثاني / يناير 2021 08:51

أبو ظبي - وكالات

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الإمارات صادقت على افتتاح السفارة "الإسرائيلية" في أبو ظبي، وذلك في إطار اتفاقية السلام وتطبيع العلاقات بين البلدين.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أنه تم رسميا افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي بالأمس، ووصول إيتان نائيه، ليقوم بأعمال السفير إسرائيلي في  الإمارات.
 
وقالت القناة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي اشكنازي، رحب بهذه الخطوة، وشكر ولي عهد أبوظبي، ونظيره الإماراتي، على الموافقة على افتتاح السفارة الإسرائيلية.
 
ولفتت القناة العبرية، الى أن مقر القنصلية الإسرائيلية في دبي، سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن   حكومة الامارات أعلنت عن نيتها فتح سفارة لها في تل ابيب قريبا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟