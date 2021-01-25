المعيار القانوني يحمي مكيال المواطن على عين "الاقتصاد الوطني"

غزة-الرأي -آلاء النمر

بعيداً عن الأعمال المكتبية الحكومية التي يغلب على نظامها الروتين الاعتيادي، يختلف نظام العمل بوزارة الاقتصاد الوطني الذي يتصل عمله بمصلحة المواطن الفلسطيني دون وساطة، غير أن الأعمال الرسمية تعتمد على الجولات المفاجئة دون تنسيق مسبق مع أصحاب المنشآت التجارية، لدقة الضبط والتقييم وتجنب التلاعب بالصلاحيات.

هذه المرة كان لبرنامج أروقة الوزارات الذي يعده ويقدمه المكتب الإعلامي الحكومي جولة برفقة وزارة الاقتصاد الوطني على عدة من المنشآت التجارية المتنوعة، التي يشارك فيها خبراء ومختصين في دائرة حماية المستهلك ودائرة المكاييل والموازيين.

مطلع الجولة كانت على أحد محطات تعبئة الوقود، حيث تُتابع هذه الجولة من قبل دائرة المكاييل الموازين للإشراف على صحة المكيال الحقيقي بين ما هو مدون على شاشة الماكنة الآلية وبين ما يتم تعبئته للمواطن داخل محطات الوقود وصهاريج الغاز تحديداً.

مدير الدائرة التي تعمل ميدانيا بين محطات تعبئة الوقود المختلفة محمد أبو سليمان، قال إن محطات تعبئة الوقود تمتلك ماكينات آلية تشرف على عملها دائرة المكاييل بشكل دقيق، حيث يتم إحضار مكيال بواقع 20 لتر، ومن خلاله يتم سكب هذه الكمية بداخل الوعاء المخصص وبحسب المعلومات المدخلة إلى شاشة الماكنة، ليتم التأكد من واقعية ودقة الماكنة وحماسة المستهلك أولا وأخيراً.

ونوه أبو سليمان إلى أن بعض الماكينات تتعرض لبعض الأعطال، وهذا ما يمكن من خلاله إعادة تقييم عملها بعد صيانتها وتجديد الأختام الرسمية عليها للتأكد من دقة مكيالها.

وبالتوازن مع عمل دائرة المكاييل والموازين بوزارة الاقتصاد الوطني فإن عملها يمتد إلى الأسواق والمولات والمحلات التجارية، لحماية التاجر وحماية المستهلك في آن واحد.

طلعت عبدالواحد الموكل بمهمة الإشراف على الموازين التجارية رافق طاقم أروقة الوزارات إلى أحد المولات التجارية للإشراف على دقة الموازيين المستخدمة في وزن الحاجيات التي يشتريها المواطن من خضروات ولحوم ومخبوزات وأجبان وكل ما له علاقة بالأوزان.

يقتني المشرف على هذه المهمة صندوق خشبي صغير يحوي على عيارات معدنية وهي الأوزان المتعارف عليها والدقيقة جدا، لاختبار صحة الميزان الحساس، وقبل الاختبار يتم فحص الميزان إن كان يحمل بعض الأوزان المخالفة للقانون وهيئته وصحة عمله، وكل ما يخالف قانون الميزان الصحيح يعرض التاجر أو صاحب المنشأة للمسائلة القانونية.

ختام الجولة كانت برفقة دائرة حماية المستهلك في خانيونس، حيث يعتمد عمل هذه الدائرة على الجولات التفتيشية الميدانية المفاجئة، سواء على المخابز أو على المطاعم أو على المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة منها.

مديرة الدائرة رباب عاشور صحبت الطاقم في جولتها التي شملت مطعما ومخبزا وعدد من محلات التموين، حيث يعرف التاجر بما يقع على عاتقه من التزام بقوانين الصلاحيات الفلسطيني وما يجب عليه فعله تجاه المستهلك بعيداً عن عمليات الغش والخداع والتلاعب بأرقام الصلاحيات الصحيحة.

المخالفات القانونية تجري وفق آلية واضحة تعمل عليها دائرة حماية المستهلك، بما في ذلك عدم وضوح المنتج سواء عبر معلومات التعريف على غلاف المنتج أو تعريب والشرح بالعربية على غلاف المنتج بحسب القانون الفلسطيني، وهذا ما يعرض صاحب المنشأة إلى تلقي لفت نظر بشأنها بحسب المديرة المشرفة على حملات الرقابة المباشرة رباب عاشور.

عاشور قالت إن دائرة حماية المستهلك التي لا تدخر جهداً من وقتها إلا وتبذله ما هو إلا لحماية المواطن أولاً، وهذه المهمة بحسب تأكديها هي عصب عمل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.