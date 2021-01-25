وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجري نحو ( 15 )ألف عملية خلال عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون تجري سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين وكالة الرأي الفلسطينية الاغتيال المعنوي.. حربٌ بلا رصاص وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و139 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن إطلاق موسم الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية وكالة الرأي الفلسطينية المعيار القانوني يحمي مكيال المواطن على عين "الاقتصاد الوطني" وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تتفقد مخازن التبرعات التابعة للوزارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2747)الاثنين25/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية رسميا: افتتاح السفارة "الإسرائيلية" في أبو ظبي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

العمصي يطالب بتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة

25 كانون ثاني / يناير 2021 10:15

العمصي يطالب بتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة
العمصي يطالب بتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة

غزة- الرأي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن أرباب العمل في قطاع غزة يجعلون من الحصار وأزمة فيروس كورونا شماعة لاستغلال العمال وانتهاك حقوقهم فيما يتعلق بأجور وساعات العمل.
وقال العمصي في تصريح صحفي تلقت "الرأي" نسخة عنه صباح الاثنين: إن" آلاف العمال في القطاع تنتهك حقوقهم، في ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور داخل القطاع،  وغياب عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بوقت عمل محدد وفق القانون بثماني ساعات"، مشيرا إلى أن ساعات العمل تصل أكثر من 12 ساعة عمل يومية.
وأوضح أن أجور العمال باتت  متدنية تصل في بعض الأحيان إلى 600 شيكل في شركات ومواقع عمل تجني أرباحا كبيرة.
وبين أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ  1450 شيقلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5  شيكل للعاملين بالساعة، "وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017م، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور" ، مشيرا إلى أن هناك قرارا جديدا برفع الحد الأدنى للأجور بالضفة إلى 1950 شيكل شهريا مؤخرا مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الضفة والقطاع.
ولفت العمصي إلى أن العمال لا يستطيعون  تقديم شكاوى خوفا من فقدان فرصتهم في العمل لأنهم يعلمون أن هناك جيشا من البطالة من الممكن أن يأخذوا  مكانهم، وهذا "للأسف ما يشجع أصحاب الأعمال على استغلال عمالهم وعدم منحهم حقوقهم المشروعة وفق قانون العمل الفلسطيني".
ونبه إلى أن وزارة العمل والحكومة في غزة تتعلل بأن الظروف لا تسمح لتطبيق قانون الحد الأدنى، مؤكدا أنه لا يجوز أن يبقى العامل هو من يدفع ضريبة الحصار والانقسام وأيضا جائحة كورونا.
واستدرك: "طالما أرباب العمل أمنوا العقوبة والمحاسبة ستبقى حقوق العمال مهدورة ويجب أن يتقدم العامل بالشكوى في حال تعرض للظلم ولا بد من تطبيق القانون لحفظ حقوق العمال".
وأشار إلى أنه منذ أربعة عشر عامًا أدى الحصار الإسرائيلي لتعطل ربع مليون عامل عن العمل وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%، ومع ذلك إلا أن هناك شركات ومصانع كبرى لم تتأثر بالحصار وزادت أرباحها ولا يوجد ذريعة لديها لانتهاك رواتب العمال.
ودعا وزارة العمل إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيا بدءً من المواقع والشركات الكبرى، والتي يعمل لديها آلاف العمال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟