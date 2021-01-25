الاحتلال يعزل أسيرة مقدسية بظروف صعبة

القدس المحتلة – الرأي:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عزل الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين "الدامون" بظروف صعبة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن سجاني "الدامون"، اقتحموا غرفة الأسيرة فتيحة، وقاموا بسحبها، وقيدوها بالأصفاد ونقلوها إلى الزنازين، وبعدها أغلقوا القسم جميعه لساعات طويلة واستولوا على بلاطات الطبخ.

وذكرت الهيئة أن الأسيرات أرجعن وجبة الإفطار، احتجاجا على الإجراءات العقابية بحقهن.

وأشارت إلى أن الأسيرة فتيحة تقبع حاليا داخل زنازين العزل الانفرادي، برفقة الأسيرة فدوى حمادة، والتي مر على عزلها أكثر من شهرين، حيث تقبع كلتاهما داخل زنزانة ضيقة عتمة رائحتها كريهة، لا تصلح للحياة الآدمية، وفيها كاميرات مراقبة على مدار الساعة، تحرمهما أي نوع من الخصوصية، إضافة إلى سوء الطعام المقدم لهما كماً ونوعا.

يشار إلى أن الأسيرة فتيحة (19 عاما)، من بلدة سلوان في القدس المحتلة، اعتقلت في 21 شباط/ فبراير، ولا زالت موقوفة حتى الآن.