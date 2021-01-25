تعليم الوسطى يستأنف الدراسة للصفوف من (7-11)

الوسطى- الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم بالوسطى صباح اليوم الاثنين،الدراسة والتعليم الوجاهي للصفوف من السابع حتى الحادي عشر، ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي لاستئناف الدوام وحماية الطلبة من تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومن خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة اللازمة.



مدير التربية والتعليم هشام الحاج وخلال جولته الميدانية على المدارس، أكد على أهمية التعليم الوجاهي الذي يعد العنصر الأساسي في العملية التعليمية ويكون التعليم الإلكتروني والافتراضي مساعداً له، وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى وبتوجيهات من وزارة التربية والتعليم قد أخذت كافة الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لاستئناف الدراسة.



وشدد الحاج على جهوزية مديري المدارس والمعلمين ومنسقي الصحة المدرسية لعودة التعليم الوجاهي للصفوف من السابع حتى الحادي عشر، حيث تم التجهيز والإعداد لخطة العودة الآمنة للمدارس وما تتضمنه من إجراءات وتعليمات والتزام بالبروتوكول الصحي لوزارة الصحة الفلسطينية.



بدوره بيَّن ناصر السدودي المدير الإداري لمدير التعليم بأن المديرية قامت بتعقيم و تنظيف المدارس و مرافقها لاستقبال الطلبة خلال استئناف التعليم الوجاهي بالمدارس للصفوف من السابع حتى الحادي عشر، وأضاف السدودي أن المديرية كانت قد أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلبة.



مدير الدائرة الفنية محمد حمدان قال ان خطة العودة الآمنة تهدف الى حماية الطلبة والعاملين داخل المدارس، وأضاف بأن المديرية عملت على توفير كل مستلزمات السلامة والنظافة والتطهير في المدارس، لضمان عملية تعليمية آمنة وسلسة.