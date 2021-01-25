الاحتلال يهدم مزرعة خيول في القدس ويخطر بهدم عمارة ومنزلين بنابلس

الضفة المحتلة – الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزرعة لتربية الخيول في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وأخطرت بهدم عمارة سكنية ومنزلين شمال نابلس

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت مزرعة لتربية الخيول، بمساحة تبلغ أكثر من 200 متر مربع، في منطقة مرج العناتي، تعود ملكيتها لعائلة النتشة.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم عدد من المنشآت في المنطقة المذكورة نهاية العام الماضي.

كذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم عمارة سكنية ومنزلين، في بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.

وأفاد رئيس البلدية حازم ياسين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة، وسلّمت اخطارا بهدم عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق تعود للمواطن محمد شوالي، بالإضافة إلى هدم منزلين يعودان للمواطنين نبيل وبدر حمادنة.

وأكد ياسين أن العمارة السكنية والمنزلين واقعان في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية اوسلو، إلا أنهم ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، ويملكان ترخيص من البلدية، مشيرا إلى أن 12 عائلة سيتم تشريدها في حال نفدت قوات الاحتلال قرار الهدم، بجانب الخسائر المادية الفادحة، حيث يوجد في الطابق الأول من العمارة خمسة محال تجارية.