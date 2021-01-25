طوارئ مستشفى الأندونيسي يستقبل (111991) متردداً خلال 2020

غزة- الرأي

استقبلت أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفى الاندونيسي للعام الماضي 2020 أكثر من 111991 مريضا وفق ما نشره التقرير السنوي الصادر عن خدمات المرضى بالمستشفى.

وبين الدكتور صلاح أبو ليله مدير أقسام الطوارئ والحوادث، أن عدد المترددين على وحدة الفرز الأولية الخاصة بتحديد المريض مصاب بفيروس كورونا أم مريض جهاز تنفسي بلغت 2632 متردداً منذ انتشار الفيروس داخل المجتمع تأكد منهم 415 إصابة بفيروس كوفيد19 المستجد تم التعامل معهم وفق البرتوكول الخاص بإصابات كورونا.



وأوضح أبو ليله بأن عدد مترددي أقسام الطوارئ من العدد الكلي كانت 109359 منهم 54280 متردد على أقسام الجراحة و55079 متردداً لأقسام الباطنة، مبيناً بلغ عدد المرضى الذين ادخلوا لاقسام المبيت بالعام الماضي 8216 مريض منهم لقسم الباطنة 6092 و2124 لأقسام الجراحة وذلك للمتابعة لاستكمال العلاج.



وثمن مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم الجهود الجبارة المبذولة من العاملين بأقسام الطوارئ والحوادث كل حسب موقعه باعتبارهم النقطة الأولى للتعامل مع الإصابات

على اختلاف أنواعها، مضيفاً عانت المستشفى بالعام الماضي من الكثير من الصعوبات كان أكبرها إصابة أعداد لا باس بها من طواقمنا العاملة أثناء عملهم، مبيناً استحداث المستشفى بالعام الماضي لقسم كوفيد19 وهو قسم خاص للتعامل مع الإصابات ومكافحة الفيروس داخل المجتمع بشمال غزة.

واتخد العاملون باقسام الطوارئ كافة اجراءات الامن والسلامة اثناء التعامل مع المرضى حفاظاً على سلامتهم.

