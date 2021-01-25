مدرسة بتعليم خان يونس تنفذ درساً عبر تقنية Zoom بعنوان "الزواج"

خان يونس- الرأي

نفذت مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات درساً توضيحياً عبر تقنية Zoom، في مبحث التربية الإسلامية للصف الحادي عشر بعنوان "الزواج" ومن تنفيذ المعلمة فداء الفرا، وبحضور: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. زينات الفقعاوي مديرة المدرسة، وبإشراف مشرفي مبحث التربية الإسلامية أ. تميم شبير، وأ. حنان نصار، وحضر اللقاء عدد من معلمي المبحث، وبمشاركة طالبات الصف الحادي عشر بالمدرسة.

وافتتح الدرس د. رمضان بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن جهود المشرفين المبذولة في توظيف منصات التعلم عن بعد في الدروس التوضيحية وتناقل الخبرات، وأشاد بجهود مديرة المدرسة والمعلمة.

هذا وتم عرض بوربوينت للدرس، وتفعيل الشات مع الطالبات، وتنفيذ لعبة تربوية مع الطالبات من خلال إرسال الرابط من المعلمة على الشات وإرسال الطالبات صور اللعبة على شير الزووم، وتم تفعيل دور المعلم البديل، ونوعت المعلمة في أساليب تعزيز الطالبات.

هذا وشكر مشرفا المبحث المعلمة المنفذة للدرس وأثنوا على جهودها، وعطائها المميز.