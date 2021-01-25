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5 وفيات و470 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

25 كانون ثاني / يناير 2021 05:20

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 729 مصابًا، في أرجاء فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي لها حول الحالة الوبائية أنه تم تسجيل "5 حالات وفاة في الضفة الغربية طوباس 2، قلقيلية 2، بيت لحم 1".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (17)، طولكرم (39)، نابلس (64)، ضواحي القدس (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (8)، رام الله والبيرة (70)، بيت لحم (14)، الخليل (23)، قلقيلية (4)، جنين (11)"، قطاع غزة (190).

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (20)، طولكرم (48)، نابلس (95)، ضواحي القدس (0)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (40)، الخليل (19)، قلقيلية (8)، جنين (26)"، قطاع غزة (412).

ولفتت الوزارة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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