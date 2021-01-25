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الاحتلال يواصل منع الترميم في الأقصى ويعزز قواته حوله

25 كانون ثاني / يناير 2021 06:54

قوات الاحتلال في القدس
قوات الاحتلال في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

شددت شرطة الاحتلال اليوم، الخناق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية والإعمار، ومنعت أعمال الترميم في قبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني وباب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن الاحلال زاد من عدد قواته على أبواب مدنية القدس والمسجد الأقصى، وذلك في انتهاكات متواصلة لدور دائرة الأوقاف الإسلامية، صاحبة الحق والولاية والسيادة في المسجد.

وبينت المصادر أن الاحتلال يواصل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط قيود مشددة على دخول المصليين للمسجد وإغلاق أبواب المدنية أمامهم بذريعة المنع المفروض للأسبوع الخامس على التوالي.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال نصب خيام على أبواب المدينة، خاصة بابي العمود وباب الساهرة، لتفتيش من يدخل المدنية والتدقيق في هوياتهم، وتحرير مخالفات للذين تزيد المسافة بين منازلهم والبلدة القديمة عن ألف متر.

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