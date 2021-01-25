"النقد" تعلن توفر سيولة من الدينار الأردني بالأسواق

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، عن ضخ أكثر من 50 مليون دينار أردني نقداً إضافي في السوق المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وذكرت السلطة في بيان لها، أن تدخلها يأتي تلبية للارتفاع في الطلب على عملة الدينار الأردني في الفترة الأخيرة، ولمعالجة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المواطنين عن قيام المصارف بتخفيض سقف السحوبات النقدية بعملة الدينار.

ولفتت إلى أنه تم ضخ السيولة النقدية في السوق المحلي من خلال فروع المصارف وشركات الصرافة العاملة في كافة محافظات الوطن

وأوضحت أنها تراقب التطورات على مستوى السيولة في كافة فروع المصارف بهدف ضمان استمرار توفير السيولة النقدية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين أولاً بأول.