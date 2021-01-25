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مواجهات مع الاحتلال وإصابة مستوطن جنوبي نابلس

25 كانون ثاني / يناير 2021 07:30

مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الاثنين، عقب إصابة مستوطن إسرائيلي حاول اقتحام قرية عراق بورين في نابلس شمال الضفة الغربية.

وزعمت سلطات الاحتلال أن المستوطن خرج لممارسة الرياضة غرب مستوطنة "هار براخا" قرب عراق بورين فتمت مهاجمته، وأصيب بجروح في وجهه نقل على إثرها للمستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 20 آلية للاحتلال بينها جرافة عسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها.

وبينت أن الجنود أغلقوا مداخل القرية بالسواتر الترابية، ومنعوا الدخول أو الخروج منها، ونصبوا حواجز عسكرية وحضرت قوات كبيرة إلى المكان.

وأوضحت أن عقب الحادث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في القرية، أطلق خلالها الجنود وابلا من الرصاص المعدني والمعدني المغلف بالمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام.

وتتعرض عراق بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا" و"يتسهار" المقامتين على أراضي القرية.

 

 

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