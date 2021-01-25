"هنية" يناقش مع وزارة الاقتصاد تطوير التسويق الرياضي

غزة- الرأي:

ناقش مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، تصوراً لتطوير التسويق الرياضي، مع وزارة الاقتصاد في قطاع غزة.

وقدم "هنية" خلال لقائه مع وكيل الوزارة رشدي وادي، تصوراً لتطوير الجانب الاقتصادي في مجالات التسويق والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي.

وتحدث عن أهمية تعزيز الثقة لدى الاقتصاد الفلسطيني للانخراط في مجال التسويق والاستثمار في الرياضة.

وقال: "أصبحت الرياضة مرتبطة بشكل وثيق مع الاقتصاد في كافة أنحاء العالم كبار رجال الأعمال والشركات والمؤسسات تعمل على الاستثمار في الأندية والصالات الرياضية".

وأضاف "هناك مبالغ مالية هائلة في أسواق المال العالمية تستثمر من خلال الرياضة".

وأوضح "هنية" أن وزارة الاقتصاد لديها الفرصة لتفعيل هذا الجانب من خلال التعاون ودراسة العوائد المادية التي ستدفع عجلة الاقتصاد وتخدم ارتقاء الرياضة.

بدوره، أشاد "وادي" بما يقدمه المجلس الأعلى من جهود لتطوير الرياضة ودعم الأندية وتطوير البنية التحتية من ملاعب وصالات.

وأكد أن الرياضة أصبحت مجالا خصبا للاستثمار في مجالات التسويق والمنشآت والصالات وعقود اللاعبين والإعلانات التجارية وغيرها من المجالات التي تعزز أهمية الاستثمار في الرياضة.

وأشار إلى أن وزارته ستعمل مع المجلس الأعلى على تطوير هذا الجانب والبدء في خطوات عملية لتطبيق ما يتناسب مع الوضع في محافظات غزة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع تنموية رياضية تخدم عجلة الاقتصاد الفلسطيني.