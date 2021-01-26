كيفية إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية

تواجد طبقة الجير من الأمور المزعجة التي تعمل على تغيير لون الأسنان، تدمير الابتسامات الرائعة.

وهناك طرق طبيعية لإزالة الجير من الأسنان وهي:

ما هي طبقة الجير؟

هي عبارة عن طبقة تتكون على سطح الأسنان أو بين فتحات الأسنان، وهي طبقة ناعمة ولاصقة، قد تصل إلى خط اللثة الموجود بين الأسنان واللثة، وإن لم تقم بإزالة هذه الطبقة باستمرار، فسيتحول لون طبقة الجير إلى اللون الأصفر، وتتغيرلون الأسنان إلى الأصفر أيضا.

كيف تتكون طبقة الجير؟

عند تناولك للطعام، تعمل البكتيريا الموجودة في فمك على تكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى أحماض، وتختلط تلك الأحماض بالمعادن الموجودة في اللعاب مكونة طبقة لاصقة على الأسنان.

إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية

الحفاظ على نظافة الفم

يجب عليك ممارسة تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون، مرتين يوميا بمعجون يحتوي على مادة الفلورايد، حيث يعمل الفلورايد على قتل البكتيريا المتسببة في تكون طبقة الجير، وإعادة تقوية الأسنان مرة أخرى.

تنظيف الفم بالماء

يمكن استخدام الماء كغسول للفم، حيث يستطيع الماء الوصول إلى الأماكن العميقة الموجودة في الفم، وبين الأسنان، للتخلص من بقايا الطعام الموجودة، والتقليل من فرص توافر المواد الغذائية للبكتيريا.

غسول الفم

ربما نصحتك والدتك من قبل بالمضمضة بالماء الدافئ والملح عندما عانيت من ألم الأسنان أليس كذلك؟ إن هذه بالفعل هي أسهل وأبسط طريقة لعمل غسول فم منزلي سواء لتخفيف الألم أو تنظيف الفم، فالملح له خصائص جيدة وفعالة لقتل البكتيريا والماء المالح يزيل بقايا الطعام بالفم، ولكن احرص على ألا تفرط في كمية الملح.

تفريش الأسنان بصودا الخبز

يُعتبر صودا الخبز واحد من طرق إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية ، حيث يعمل على كشط الطبقة الخارجية الموجودة على الأسنان، ويعمل على الحفاظ على نسبتي الكالسيوم والفوسفور الموجودان بالأسنان، ويمكنك استعماله مع المعجون الخاص بك للوصول إلى جميع الأماكن الداخلية، وإزالة التراكمات الموجودة. ويمكن استعماله مرتين فقط أسبوعيا، حتى لا يصل تأثير صودا الخبز إلى الطبقات الداخلية للأسنان.

سحب الجير بالزيت

طريقة هندية الأصل، تعتمد على قدرة الزيت على إلصاق المواد به، وقدرته على التخلص من البكتيريا. ويمكن استخدام أي نوع من الزيوت الآتية: زيت السمسم وزيت جوز الهند. ويفضل زيت جوز الهند، لرائحته الطيبة وطعمه الجيد، ولاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، وبسبب وجود حمض اللوريك الذي يعمل على قتل البكتيريا بداخل الفم.

طريقة عمل سحب الجير بالزيت في المنزل:

قم بوضع ملعقة من زيت جوز الهند الدافئ في فمك.

حرك الزيت في جميع أنحاء فمك لمدة عشر دقائق.

قم بطرد الزيت في سلة القمامة، ولا تبصق الزيت في أنابيب الصرف، لأنه يعود إلى حالته الصلبة مرة أخرى، مما يؤدي إلى حدوث انسداد في الأنابيب.

إزالة الجير من الأسنان بالطعام

تستطيع بعض أنواع الأطعمة إزالة الجير الموجود على الأسنان، مثل الفراولة، التي تعمل على إزالة الجير، عن طريق الزيادة من معدل إفراز اللعاب الذي يعمل على تنظيف الأسنان، لاحتوائها على حمض الماليك الذي يعمل على إعادة بناء العناصر اللازمة لتقوية الأسنان.

ووجب التنويه أن إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية ، التي تم ذكرها، يتم استخدامها في حالة أن طبقة الجير سطحية وخارجية، وليست نتيجة لوجود إصابة بكتيرية أو أية أمراض أخرى متعلقة بالفم، لذلك يجب عليك اللجوء إلى طبيبك في حالة استمرار وجود طبقة الجير، أو عند الشعور بمضاعفات أخرى في فمك.